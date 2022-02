“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un ottimo accompagnamento per un aperitivo, gustoso anche come semplice “spezzafame”: “Bruschetta greca”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 8 fette di pane casereccio; 4 pomodori; 100 grammi di feta greca; 2 cetrioli; 1 piccola cipolla; olive nere, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: lavare i pomodori e tagliarli a cubetti eliminando i semi; lavare e spuntare i cetrioli tagliandoli a cubetti come i pomodori; tagliare anche la feta a cubetti sempre delle stesse dimensioni dei pomodori e dei cetrioli; denocciolare le olive tagliandole a rondelle; pulire la cipolla e tagliarla a fette sottili; versare il tutto in una terrina e condire con un filo di olio, sale e pepe; infine, lasciare insaporire in frigo per circa 30 minuti; distribuire il composto sulle fette di pane tostato in precedenza e servire.

Buon appetito!