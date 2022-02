Morto Mark Lanegan: addio all’icona grunge

Mark Lanegan, frontman degli Screaming Trees, è morto: aveva 57 anni. Il cantante americano, ex componente dei Queens of the Stone Age, è deceduto in Irlanda, nella sua abitazione di Killarney. Nel proprio account ufficiale si legge: “Il nostro amato amico Mark Lanegan è morto nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Un amato cantante, cantautore, autore e musicista”. E poi: “Lascia sua moglie Shelley. Nessun’altra informazione è disponibile al momento. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia”. Icona grunge, nel corso della carriera aveva collaborato con artisti del calibro di Kurt Cobain, Moby, Isobel Campbell, PJ Harvey.

Lanegan, nato a Washington, negli anni Ottanta ha dettato legge con gli Screaming Trees (memorabile “Nearly lost you”): con la band ha prodotto otto album fino a quando, nel 2000, il gruppo si è sciolto. Nello stesso anno, per la prima volta, è comparso nell’album “Rated R” dei Queens of the Stone Age.

In tanti hanno omaggiato Mark Lanegan, personaggio che ha contribuito alla crescita della scena di Seattle. Iggy Pop, su Twitter, ha scritto: “Riposa in pace, il mio rispetto più profondo per te”. Mentre Duff “Rambo” McKagan, bassista dei Guns n’Roses, lo ha ricordato come “un brav’uomo e un amico di famiglia”. Peter Hook, bassista dei Joy Division e New Order, ha commentato: “Mark era una persona adorabile. Ha condotto una vita selvaggia, di quella che in molti possono solo sognare e ci ha lasciato un mondo fantastico di musica e parole grazie al quale vivrà per sempre”.