“24 ore sguardi, dalla poesia alla tela” è un evento che mette in scena un racconto al femminile per dare speranza. L’incontro è in programma venerdì 4 marzo, alle ore 18, presso la galleria di Patrizia Anastasi Arte, Viale Giuseppe Mazzini n.1, Roma. L’iniziativa vuole essere l’occasione per presentare la raccolta di poesia 24 ore sguardi (Edizioni Ensemble) della scrittrice Elena Rossi, già vincitrice del Premio Franco Cuomo International Award come emergente. Un’opera che esprime la mutazione degli spazi reali e virtuali, la sospensione che ancora stiamo vivendo. Un viaggio dall’anima a un mondo interconnesso. Nel cuore di Roma, questa visione poetica s’incontra con immagine e voce per trasmettere forza.

La serata è allietata dalle letture di attori e dalla proiezione del filmato “Con un anonimo positivo”, tratto dal primo brano della silloge: un appello alla salvaguardia della vita, un progetto audiovisivo patrocinato dalla Regione Lazio per il suo valore sociale e curato nella regia da Diana Pesci. Tra gli interpreti di 24 ore sguardi: Rodolfo Corsato; Manuela Zero; Mirella Banti; Gabriela Corini e Maria De Sousa. Parteciperanno anche l’attore Marco Montingelli e il regista e scrittore Maurizio Cohen.

Con la direzione artistica della gallerista romana Patrizia Anastasi e la moderazione della giornalista Veronique Viriglio, la presentazione è accompagnata all’esibizione delle opere degli artisti: Barbara Lunetti: oli su tela che, anch’essi, colgono sguardi e li raccontano, un linguaggio figurativo nato da costruzione interiore e sfogo emotivo; Euplemio Macrì: artista romano, la cui formazione è di tipo interdisciplinare e dallo stile “onirico-poetico”. Arricchiscono l’evento anche le opere degli artisti: Antonio Del Donno; Luna Berlusconi; Francesco Patanè; Pennyboy (Emanuele Pennazza); Alessio Costantini; Ana Maria Laurent; Paola Valori; Giampiero Malgioglio; Pietro Pierbo e Fabrizio Spadini.