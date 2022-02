“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori una ricetta appetitosa e piena di sapori: “Sformato di patate con salsiccia e friarielli”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di patate a pasta bianca. 1 kg di broccoletti (friarielli); 300 grammi di salsiccia; 1 scamorza affumicata; 1 scalogno; 1 spicchio di aglio; parmigiano, olio evo, pangrattato e sale q.b..

Preparazione: lessare le patate per circa 40 minuti poi, quando sono ancora calde, passarle nello schiacciapatate e amalgamare subito con 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale; pulire e lavare i broccoletti, successivamente versarli in una padella calda con olio e uno spicchio d’aglio; lasciare cuocere a fuoco vivace per circa 5 minuti finché non saranno ammorbiditi, poi togliere l’aglio; tritare lo scalogno e stufarlo in un’altra padella, con un filo d’olio, per circa 5 minuti, aggiungere la salsiccia preventivamente spellata e sbriciolata e lasciar cuocere a fiamma alta per circa 10 minuti; unire i broccoletti e far cuocere il tutto per 2 minuti, poi spegnere e lasciare intiepidire; ungere una padella e versare sul fondo metà purè di patate distribuendoci accuratamente sopra la salsiccia con i broccoletti e la scamorza tagliata a cubetti insaporendo con una spolverata di parmigiano e ricoprendo il tutto con l’altro purè; spolverizzare con una miscela di pangrattato e parmigiano, poi infornare a 180 gradi per circa 30 minuti; infine, togliere dal forno e lasciare raffreddare leggermente, poi versare in un piatto da portata e servire caldo.

Buon appetito!