Ritorna la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “Lesioni personali” di Margaret Atwood (Ponte alle Grazie editore).

Margaret Atwood è una delle voci più importanti della narrativa e della poesia canadesi. Ha pubblicato romanzi, racconti, raccolte di poesia, libri per bambini e saggi. Più volte candidata al premio Nobel per la Letteratura, ha vinto il Booker Prize nel 2000 per L’assassino cieco. Fra i suoi titoli più importanti ricordiamo: L’altra Grace (2008), Il racconto dell’Ancella (2017), Il canto di Penelope (2018), I testamenti (vincitore del Booker Prize 2019), La donna da mangiare (2020), Lesioni personali (2021), e le raccolte di poesie Brevi scene di lupi (2020) e Moltissimo (2021), tutti usciti per “Ponte alle Grazie”. L’autrice vive a Toronto.

La Storia

Un romanzo avvincente dai risvolti inattesi, un racconto in cui dogmi e convinzioni vengono costantemente messi in discussione. Sentimenti contrastanti si impadroniscono del lettore man mano che si va avanti, provocando reazioni brusche ed insospettabili.

“La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di viaggi e moda, sta prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola isola di St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località. Si trova così da un giorno all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di sopravvivenza che conosceva non funzionano più: un luogo in cui regna un’immobilità soffocante e corrotta, scenario di una vicenda di potere, di traffico d’armi, di complesse e oscure reti di relazioni. Lesioni personali è un’esplorazione della brama di potere, sia sessuale che politica”.

Il tema della libertà individuale e del ruolo della donna sono solo alcuni dei concetti contenuti in quest’opera così profondamente didattica. Una storia da cui poter imparare molto, sugli altri e su se stessi, con un occhio al passato e lo sguardo costantemente rivolto al futuro.