Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un dolce unico dal sapore particolare: “Budino di riso con frutti di bosco”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 150 grammi di riso; 50 cl di latte; 8 grammi di fogli di gelatina; 50 grammi di zucchero; 20 cl di panna da montare; 250 grammi di frutti di bosco; 1 bacca di vaniglia; sale e zucchero a velo q.b..

Preparazione: far cuocere il riso in un pentolino a fuoco lento con un pizzico di sale e il latte per circa 25 minuti mescolando di tanto in tanto finché il riso non risulterà ben asciutto e avrà assorbito tutto il latte; contemporaneamente far ammorbidire i fogli di gelatina in acqua fredda per circa 10 minuti; quando il riso sarà cotto aggiungere un pizzico di polpa di vaniglia, lo zucchero e la gelatina strizzata, in seguito montare la panna; lasciar raffreddare il riso e aggiungere delicatamente la panna montata; bagnare l'interno di uno stampo per budino, mettere sul fondo i frutti di bosco e versare il composto di riso livellandolo e riporre il budino in frigo per circa 5 ore; sformare il budino su un piatto da portata e servire spolverizzando con lo zucchero a velo.

Buon appetito!