“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di questa settimana è un primo piatto classico ma sempre gradito: “Fettuccine con ragù”.

Tempo di preparazione: 2 ore.

Ingredienti per 6 persone: 250 grammi di farina 00; 100 grammi di farina di grano saraceno; 3 uova; 50 grammi di parmigiano reggiano; per il ragù: 2 cosce di coniglio; 50 grammi di fegatini misti di pollo e coniglio; 1 cipolla; 2 cosce di pollo; 1 dl di vino bianco; 3 dl di brodo di pollo; aglio; olio evo; sale e pepe q.b..

Preparazione: disossate le cosce di pollo e coniglio togliendo pelle e grasso; spezzare la carne a pezzi molto fini; pulire i fegatini e tagliarli a coltello; sminuzzare la cipolla e farla appassire in padella con 2 cucchiai di olio; unire la carne e i fegatini e lasciar imbiondire; aggiungere l’alloro e un trito composto da 1 spicchio d’aglio, 2 rametti di rosmarino e 4 foglie di salvia; proseguire la cottura per 5 minuti, sfumare con il vino, unire 2 dl di brodo e continuare la cottura a fuoco moderato per 40 minuti circa versando altro brodo se il ragù si asciuga troppo; regolare di sale se necessario.

Mescolare le 2 farine disponendole a fontana e rompere le uova al centro; aggiungere un pizzico di sale e 1 spruzzo di grappa indi impastare mettendo un poco d’acqua al bisogno; lavorare l’impasto per 10 minuti e poi farlo riposare per 30 minuti sotto una ciotola; tirare una sfoglia non particolarmente sottile e ricavare le fettuccine; se fatta a mano ripiegare la sfoglia su se stessa diverse volte tagliandola poi a striscioline larghe 1/2 cm e poi svolgerle allargando le fettuccine su un telo infarinato per poi coprirle con un altro telo; cuocere la pasta per 5 minuti in acqua bollente salata, scolarla e condirla con il ragù, spolverando con il parmigiano e una manciata di pepe.