Riccardo Bertoldi, nato a Rovereto nel 1990, ha vissuto per vent'anni in un paesino di montagna. Si è trasferito poi a Trento, per lavorare in una piccola casa editrice. Molto seguito sui suoi profili social, ha pubblicato, con Rizzoli i libri: Resti? (2019), Abbiamo un bacio in sospeso (io e te) (2020), Scrivimi (magari ti amo ancora) (2021) e Mi prometto il mare. Ricomincio da me! (2022).

La Storia

Un racconto autentico e ruvido come lo è spesso la vita stessa. Un mosaico emozionale in grado di pungere anche le anime più aride. La ricerca della felicità smarrita è un tema assai ricorrente nella letteratura e la protagonista di questo libro rientra in pieno nella corrente emotiva che ribalta ogni cosa, sconvolgendo tutto.

“Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l’ha tradita, sente il mondo crollarle addosso: tutt’a un tratto si rende conto di essersi dimenticata di se stessa, di aver trascurato i propri desideri, di non avvertire più quel brivido lungo la schiena. In fondo, si è accontentata di un amore che lei considerava giusto, ma che l’aveva fatta sentire viva solo all’inizio. A quasi quarant’anni capisce che è giunto il momento di “promettersi il mare”, di smettere con la routine che l’ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni che ha messo da parte troppo a lungo”.

Spesso capita di dover accogliere nuovamente il proprio passato, per comprendere meglio il presente e costruire un futuro più lucente. Sofia tenta in tutti i modi di riappropriarsi dei suo sogni, della sua essenza, nel tentativo di smetterla di accontentarsi e di tornare ad emozionarsi. Una storia densa di significati, un inno alla felicità e al bisogno di prendersi cura di se stessi, senza smettere di credere nel vero amore. Riccardo Bertoldi tratteggia abilmente attimi di poesia.