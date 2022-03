“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un piatto nuovo e gradevolissimo: “Carpaccio di orata”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 600 grammi di filetto di orata per l’uso a crudo tagliato a fettine sottili; 2 cucchiai di uova di salmone; 100 grammi di germogli misti; 2 cetrioli; 1 limone; salsa Worcester o salsa di soia, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: sciacquare i germogli sotto l’acqua corrente e asciugarli delicatamente tamponandoli con un velo o con della carta da cucina; lavare e asciugare i cetrioli, spuntarli e spellarli, successivamente tagliarli a metà nel senso della lunghezza togliendo i semi con un coltellino; ridurre un cetriolo a listarelle sottilissime con la grattugia a mulinello o il pelapatate; tritare un secondo cetriolo finemente; lavare accuratamente il limone, grattugiare la scorza e dividerlo a metà, spremerne il succo e filtrarlo attraverso il colino per eliminare i semi; sciogliere un pizzico di sale con il succo di limone o la salsa Worcester o di soia in una ciotolina, incorporando 2 cucchiai di olio che dovrà essere versato a filo sbattendo continuamente con una forchetta o una piccola frusta fino ad ottenere una salsa ben emulsionata; aggiungere una macinata abbondante di pepe continuando a sbattere; raccogliere il cetriolo grattugiato nella ciotola unendo la scorza del limone, irrorando con il condimento preparato e mescolando. Infine, suddividere le fettine di orata in 4 piatti individuali, leggermente sovrapposte e distribuire le uova di salmone sul carpaccio; bagnare con la salsa preparata e lasciare riposare per circa 5 minuti; poi suddividere i germogli nei piatti e servire.

Buon appetito!