Cinema di Frontiera 22, al via il bando dei corti d’autore

Festival internazionale del Cinema di Frontiera , atto ventiduesimo. Il regista Nello Correale ha annunciato il varo dell’edizione 2022. La kermesse siciliana del cinema indipendente e d’autore è in programma a Marzamemi (Pachino, Siracusa), dal 14 al 18 settembre 2022. L’ideatore e direttore artistico comunica la pubblicazione del bando (in italiano e in inglese ) del “ConCorto”, il concorso dei cortometraggi del festival. Tra corti narrativi, documentari e film lungometraggi, il festival ha l’ambizione di mostrare una serie di opere di respiro innovativo per linguaggio e contenuti. Il festival gode del patrocinio del Comune di Pachino, dell’Assemblea regionale siciliana, dell’assessorato regionale al Turismo, del ministero dei Beni culturali, della Sicilia Film Commission e del Centro studi cinematografici.

“Sarà un’edizione autenticamente internazionale”, sostiene Correale. “Speriamo totalmente in presenza. Ne ha bisogno il pubblico che ci attende nella piazza di Marzamemi, sotto i quattro schermi che ospiteranno i film accompagnati dagli autori provenienti da varie parti del mondo. Ne ha bisogno il cinema e coloro che lo fanno”. Il direttore artistico ha un sogno. “Il desiderio di noi tutti è quello di metterci finalmente alle spalle i due anni difficili della pandemia e fare di tutto per avvicinare l’orizzonte della pace”.

La selezione del “ConCorto” è firmata, per la tredicesima edizione consecutiva, dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino. Sono ammesse a partecipare opere italiane e straniere, edite e inedite, di finzione o di documentazione, realizzate dopo il 1° gennaio 2021. Occorre inviare i corti entro il 30 giugno 2022. La proiezione in Sicilia deve rappresentare un’anteprima assoluta. Sono escluse dalla partecipazione le opere già proiettate, in qualsiasi modo, nell’isola. Il bando del “ConCorto” è scaricabile dal sito web. I cortometraggi selezionati concorrono ai due premi decretati dalla Giuria nominata dalla direzione del festival: “Miglior cortometraggio” e “Premio speciale della giuria”. Ecco uno sguardo sull’edizione 2021. Un evento di successo, nonostante la pandemia.

(*) Nella foto in alto, l’attrice Donatella Finocchiaro dialoga con Nello Correale, il direttore artistico del Festival internazionale del Cinema di Frontiera.

(**) Gli spettatori che affollano Piazza Regina Margherita, a Marzamemi, durante il Festival internazionale del Cinema di Frontiera.