All’asta il ritratto Warhol di Marilyn per 200 milioni di dollari

Uno degli iconici ritratti pop di Marilyn Monroe realizzati da Andy Warhol. Si tratta del quadro Shot Sage Blue Marilyn, dipinto nel 1964. Il titolo si traduce letteralmente “Sparo su Marylin blu salvia”. L’artista aveva dipinto cinque Marilyn colorate, ma con sfondi diversi: rosso, arancione, azzurro, blu salvia e turchese. Christie’s ha annunciato che lo metterà all’asta a maggio. Il valore è stimato in 200 milioni di dollari. Si tratterebbe dell’opera d’arte del XX secolo più cara mai venduta all’incanto. Alex Rotter, presidente di Christie’s per l’arte del 20esimo e 21esimo secolo, non ha dubbi: “È il dipinto più significativo del 20esimo secolo messo all’asta in una generazione. Marilyn di Andy Warhol è l’apice assoluto del pop americano e la promessa del sogno americano che racchiude ottimismo, fragilità, celebrità e iconografia tutto in una volta”.

Rotter ha detto che l’opera del 1964 è “uno dei più grandi dipinti di tutti i tempi” e lo ha paragonato alla Gioconda di Leonardo da Vinci, La nascita di Venere di Botticelli e Les Demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso. Il dipinto arriva dalla Thomas and Doris Ammann Foundation di Zurigo, che sostiene programmi sanitari e educativi per bambini. Tutti i proventi della vendita andrebbero alla Fondazione, rendendo la vendita potenzialmente l’asta filantropica con il maggior incasso dalla collezione di Peggy e David Rockefeller da Christie’s nel 2018. I fratelli Thomas e Doris Ammann hanno fondato nel 1977 la Thomas Ammann Fine Art, una galleria di Zurigo specializzata in artisti impressionisti, moderni, del Dopoguerra e contemporanei. Dopo la morte di Thomas nel 1993, Doris ha continuato a guidare la galleria fino alla sua morte, l’anno scorso. Il record raggiunto ad un’asta per un Warhol è di 104,5 milioni per il Silver Car Crash (Double Disaster) nel 2013. L’artista, re della Pop Art, iniziò a creare diverse serigrafie di Marilyn Monroe, dopo la sua morte avvenuta nell’agosto del 1962: la moltiplicazione anche in una stessa opera, del suo volto, riproduzioni in colori brillanti, spesso con i lineamenti un po’ distorti.