“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un piatto particolare dal gusto intenso: “Risotto con grappa e mele”.

Tempo di preparazione: 50 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di riso; 2 mele rosse; 80 grammi di mirtilli; 1 bicchierino di grappa bianca; 1 cipolla piccola; 1 rametto di timo; 8 dl di brodo vegetale; 30 grammi di parmigiano reggiano grattugiato; 150 grammi di mascarpone; 50 grammi di gorgonzola dolce; 2 cucchiai di latte; 40 grammi di granella di noci; 60 grammi di burro. 1 limone; pepe q.b..

Preparazione: bagnare il gorgonzola con il latte facendolo fondere a bagnomaria; lasciare raffreddare e poi unirlo al mascarpone lavorando il tutto con una frusta sino ad ottenere una crema soffice e omogenea; lavare bene le mele e, senza togliere la buccia, eliminare il torsolo e tagliare a dadini; pelare la cipolla, tritarla finemente e farla appassire delicatamente in un tegame con 30 grammi di burro; incorporare il riso e fatelo tostare a fuoco medio mescolando per qualche minuto; bagnate il composto con la grappa e, quando quest’ultima sarà evaporata, iniziare a versare 1 mestolo di brodo bollente per volta aggiungendone man mano che il precedente sarà assorbito; scaldare 10 grammi di burro in una padella antiaderente e far rosolare le mele con il timo per qualche minuto; unirle al risotto e proseguire la cottura aggiungendo i mirtilli solo alla fine per evitare che si rovinino; togliere dal fuoco il risotto al dente, mantecarlo con il burro rimasto ed il parmigiano e lasciar riposare il tutto per qualche secondo; poi distribuirlo nei piatti con una cucchiaiata di crema al mascarpone spolverizzata con le noci e un pizzico di pepe. Servire caldo.

Buon appetito!