Ritratti. Rocky Marciano, l’invincibile

Mascella d’acciaio e un pugno atomico. Faccia bonaria che fa breccia in una America uscita dalla Seconda guerra mondiale, dove corrono il boom e il nazionalismo a oltranza. È Rocky Marciano, pseudonimo di Rocco Francis Marchegiano, “The Brockton Blockbuster”, il Bombardiere di Brockton: origini abruzzesi, figlio di emigranti italiani che grazie alla boxe è emerso, ponendosi al vertice “di una società che ha bisogno di esempi positivi”.

Il libro di Giuliano Orlando – “Rocky Marciano. L’invincibile”, edito da Lìmina – è un must per gli amanti della noble art e, soprattutto, per chi ne vuole sapere di più sul campione del mondo dei pesi massimi rimasto imbattuto sul ring e anche fuori. In 247 pagine scorrono le imprese sportive ma anche “la vita, le debolezze, l’amicizia con Marilyn Monroe” e altri personaggi, “dai rivali agli amici, quelli veri e quelli che tentano di usarlo”. Insomma, gente che ruota intorno all’uomo che, “dopo aver detto basta, quando ancora poteva guadagnare milioni di dollari e aver rifiutato montagne di soldi per il rientro, ha continuato a vivere intensamente, restando alla ribalta, mantenendo il cliché del bravo americano che non tradisce”.

Un talento sbocciato negli anni Cinquanta, ma non solo: questa è la storia “di un giovane che, a forza di pugni bene assestati, ricevuti e dati, ha costruito una favola meravigliosa. Diventando il simbolo dell’americano ideale, l’esempio per milioni di persone. Restando sempre e comunque un prodotto dell’Italia, la cui radice non ha mai tradito. Questo è il miracolo vero di un uomo normale, capace di scalare la vetta del mondo, con la forza dei pugni, ma ancor più con quella della volontà”.

Rocky Marciano morirà il 31 agosto del 1969 (il giorno dopo avrebbe compiuto 46 anni) in un incidente aereo nelle vicinanze di Newton, nello Yowa. Ha un record di 49 vittorie con 43 knock out. Nessuna sconfitta o pareggio. Inoltre “ha disputato 241 riprese con la media dell’87,76 per cento di ko”. In parole povere: un mito.

(*) Giuliano Orlando, “Rocky Marciano. L’invincibile”, Lìmina, 247 pagine, 19,90 euro