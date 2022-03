Oscar, è una questione femminile: Jane Campion o Sian Heder

L’Oscar 2022 va in scena domenica 27 marzo. Un gioco tra donne, sostengono i bene informati. Jane Campion o Sian Heder. Il potere del cane o Coda – I segni del cuore. Si tratta di due film che hanno saltato la sala cinematografica, il luogo principe del cinema. Il primo, candidato a ben 12 statuette, tra cui miglior film, regia e attore protagonista (Benedict Cumberbatch) è visibile solo in streaming. Prodotto da Netflix, presentato in anteprima mondiale a Venezia (dove ha vinto il Leone d’argento per la regia della Campion), non si è mai affacciato in sala neanche per proiezioni evento. Il secondo, che ha dominato al Sundance 2021 contribuendo a rilanciare il tema della diversità e disabilità, è una commedia drammatica (un remake del film francese del 2014 La famiglia Bélier, recitato nella lingua dei segni) che vanta tre nomination tra cui miglior film. Apple Tv+ lo ha acquistato un anno fa al festival di Robert Redford dove ha spopolato (ora è in prima tivù su Sky cinema e Now).

Lo scorso anno vinse un film, Nomadland di Chloé Zhao che le sale le aveva viste poco, ma c’era la pandemia a scombinare i piani (in Italia era su Star in video on demand Disney+ e poi si affacciò al cinema il 29 aprile), quest’anno il discorso è diverso. Il tema è forte per la categoria miglior film ma si riverbera anche altrove. Molti lungometraggi che vantano nomination importanti hanno fatto passaggi rapidi in sala pronti per lo streaming. Come Gli occhi di Tammy Faye di Michael Showalter, interpretato da Jessica Chastain, favorita come migliore attrice (su Disney +), il sofisticato Macbeth di Joel Coen, con Denzel Washington su Apple Tv+ e Being the Ricardos di Aaron Sorkin, con i nominati Nicole Kidman e Javier Bardem su Amazon Prime Video. Fuori dalla lista figura La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal, tratta dall’omonimo romanzo best seller mondiale di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O, che dopo il premio a Venezia 78 e i tanti riconoscimenti internazionali, arriverà nei cinema italiani dal prossimo 7 aprile distribuito dalla Bim.

(*) Nella foto in alto sono ritratti i protagonisti del film Coda – I segni del cuore di Sian Heder.

(**) Nella foto in basso è ritratto Benedict Cumberbatch, in un scena del film Il potere del cane di Jane Campion.