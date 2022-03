Puntuale anche in questo week-end di marzo la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “La folle verità di Gustave” di Daniela Magliocchetti (Albatros).

Daniela Magliocchetti è nata e vissuta a Castel Gandolfo, attualmente è residente a Roma. È laureata in Lettere con il massimo dei voti all’Università di Roma “Tor Vergata”. Ha esordito come scrittrice nel 2007 con la pubblicazione de Dietro i sogni la metamorfosi interiore e L’ultimo addio all’isola nel 2011 con Aletti Editore. Ha pubblicato Il mistero della contessa Dorotea con il Gruppo Albatros nel dicembre 2020. Ha presentato i suoi volumi, inoltre, alla Fiera del Libro di Torino e di Roma.

La Storia

Un’appassionante storia d’amore tra un tedesco e un’ebrea sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, un percorso ad ostacoli sempre più tormentato da avvenimenti avversi. Il presente è assai cupo per il protagonista di questo romanzo, tormentato da spettri maligni, mentre i ricordi continuano a donargli anche attimi di felicità.

“Gustave è stato un importante archeologo e un ufficiale delle truppe tedesche ai tempi della Seconda guerra mondiale, ma ora, dopo tanti anni, è solo un uomo anziano che sembra aver perso la dignità e la memoria. Il dottor Carpenti, il geriatra della Casa di Cura ‘Villa delle Querce’ di cui Gustave è ospite da molto tempo, si è affezionato a lui e alle sue stramberie, vorrebbe aiutarlo a liberarsi dai demoni che lo tormentano, ma non sa come fare. La sua rabbia e il suo dolore provengono da un oscuro passato, dove tutto si confonde, e allora Gustave non può far altro, per espiare le sue colpe, che ritornare indietro nella Berlino di quel terribile 1938, ricordando il suo tormentato amore con la bella Edith, che come unica colpa ha il fatto di essere ebrea, e rivivendo le atrocità perpetrate dal regime nazista”.



Un inno continuo alla resilienza, una spinta alla resistenza alimentata dalla speranza e da tutte quelle energie positive indispensabili per andare avanti dopo eventi traumatici. Daniela Magliocchetti apre il suo cuore al lettore, riversando nella storia tutta la sua vitalità e il suo spirito creativo, tratteggiando fatti e personaggi altamente didattici.