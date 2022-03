Su La7, “Servant of the people”: la serie di culto con Zelensky

Servant of the people è la serie tivù che ha consacrato Volodymyr Zelensky come attore popolare. Si tratta di una storia assolutamente profetica. Un racconto di satira politica che debutta il 16 ottobre 2015 sulla rete televisiva ucraina “1+1”e si conclude a marzo 2019. Zelensky interpreta Vasily Petrovyč Goloboroďko, un insegnante di liceo che viene inaspettatamente eletto presidente dell’Ucraina. La serie di culto ora arriva in Italia. Da lunedì 4 aprile va in onda, in esclusiva per il nostro Paese, su La7. Zelensky è il protagonista, ideatore, regista e sceneggiatore della serie è diventata un fenomeno internazionale.

È approdata anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. È stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four e presto sarà resa disponibile sulla piattaforma Netflix negli Stati Uniti. A chiudere la serata di lunedì su La7 viene proposto Zelensky, the story, un docufilm, in prima tivù, che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino, dai suoi inizi come attore e produttore di programmi televisivi fino alla sua campagna spettacolare, alla sua elezione alla presidenza della repubblica il 20 aprile 2019, alla sua rivalità con Vladimir Putin, alla guerra oggi in corso.

La première con i primi episodi su La7 è presentata da Andrea Purgatori. Il comico Luca Bizzarri doppia Zelensky. “Sarò i suoi fiati – dichiara Bizzarri – le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione, mette l’attore di fronte all’umanità, alla storia delle persone. Ecco perché accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po’ mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sitcom, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, comunque la si pensi”.

Per Urbano Cairo, editore di La7 “programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. È importante – prosegue – far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo”. Andrea Salerno, direttore de La7, sottolinea come la tivù stia facendo “un racconto completo e quotidiano fatto di dirette e approfondimenti sulla guerra Ucraina che il pubblico sta apprezzando. Programmare questa serie completa e arricchisce il nostro racconto”. Salerno è “molto felice che Luca Bizzarri abbia accettato di prestare la sua voce al personaggio interpretato da Zelensky. Serviva un talento satirico per provare a restituire la vera natura di quel racconto. Un racconto nato per intrattenere, una fiction comica, che ha poi prodotto invece – oltre al successo televisivo – una scalata politica unica nella storia, che ha reso il suo protagonista davvero presidente dell’Ucraina”. Per Salerno si tratta di “una fiction che diventa realtà. Una storia che ha cambiato i destini”. Come sostiene Woody Allen, “la vita imita l’arte”.