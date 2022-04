“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina la proposta per questo week-end riguarda un piatto diverso e molto saporito: “Crespelle con le pere”.

Tempo di preparazione: un’ora e 50 minuti.

Ingredienti per 6 persone: (per le crespelle) 150 grammi di farina; 4 uova; 2,6 dl di latte; 2 cucchiai di erba cipollina; 60 grammi di burro; timo, prezzemolo, sale e noce moscata q.b.. Per il ripieno: 50 grammi di farina; 150 grammi di gorgonzola; 60 grammi di burro; 5 dl di latte; 1 pera; 200 ml di panna fresca; 50 grammi di parmigiano reggiano; salvia, sale e pepe q.b..

Preparazione: formare le crespelle, frullare nel mixer la farina con le uova, il latte, 1,4 dl di acqua fredda, un pizzico di sale, un altro di noce moscata ed il burro sciolto a bagnomaria; aggiungere le erbe aromatiche tritate e l’erba cipollina tagliata finemente e lasciar riposare la pastella per 1 ora; scaldare una padella, versare un mestolino di pastella ed inclinare la padella per distribuirla uniformemente; cuocere la crespella finché i bordi inizino a dorarsi, giratela e cuocetela per altri 30 secondi; proseguite allo stesso modo sino a terminare la pastella; sbucciare la pera e tagliarla a dadini, spellare e tritare lo scalogno e poi fare rosolare entrambi con 10 grammi di burro e 1 cucchiaio di acqua bollente; aggiungere le foglie di salvia, il sale ed il pepe e proseguire la cottura per 5 minuti prima di togliere la salvia; sciogliere il burro rimasto, unire la farina in una sola volta, tostarla per 30 secondi, versare a filo il latte e cuocere la besciamella per 8 minuti facendola successivamente intiepidire; mescolare le pere insieme alla besciamella ed al gorgonzola a cubetti; spalmare le crespelle con il composto, arrotolarle e tagliarle a tronchetti, quindi disporle in verticale in una pirofila rettangolare, napparle con la panna insaporita, il parmigiano reggiano grattugiato ed il sale e cuocerle a fuoco caldo a 180 gradi per 30 minuti.

Buon appetito!