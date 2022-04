“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un secondo piatto vegetariano molto gustoso: “Polpette di spinaci ed erbette”.

Tempo di preparazione: 1 ora.

Ingredienti per 4 persone: 500 grammi di ricotta; 500 grammi di spinaci ed erbette già puliti; 50 grammi di farina + quella occorrente per infarinare; 100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato; 2 uova; 160 grammi di grano saraceno decorticato; noce moscata, sale e pepe q.b..

Per la salsa: 1 cetriolo; 250gr di yogurt; alcune foglie di menta; tabasco, olio evo e sale q.b..

Preparazione: sciacquare il grano saraceno sotto l’acqua fredda corrente, scolarlo e farlo tostare in un tegame per 2 minuti; unire 3,5 dl di acqua bollente e un poco di sale e cuocere per 20 minuti; lavare il cetriolo, sbucciarlo, dividerlo a metà nel senso della lunghezza e privarlo dei semi con uno scavino, poi metterlo in una ciotola, salarlo e, dopo 5 minuti, strizzarlo e mescolarlo con lo yogurt, 1 spicchio d’aglio spellato e tritato, un poco di tabasco, le foglie di menta spezzettate e un filo d’olio; riporre la salsa in frigorifero; cuocere gli spinaci e le erbette in una padella antiaderente con il coperchio per 2-3 minuti, mescolandoli spesso; togliere il coperchio, regolare di sale e far evaporare il liquido di cottura; farli intiepidire, poi strizzarli con le mani, tritarli grossolanamente e, in una ciotola, mescolarli con la ricotta, il parmigiano reggiano grattugiato, le uova, la farina, un pizzico di noce moscata, sale e pepe; prelevare un poco del composto ottenuto con un cucchiaio, formare tante polpettine grandi poco più di una noce e infarinarle; portare ad ebollizione abbondante acqua in una pentola, salarla e unire un filo d’olio; immergervi le polpettine e, man mano che affiorano in superficie, scolarle con un mestolo forato e distribuirle nei piatti, irrorandole con un filo d’olio e accompagnandole con il grano saraceno condito con la salsa già preparata a base di yogurt e cetrioli.

Buon appetito!