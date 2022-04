Alberto Grandi, professore di Storia economica e Storia dell’alimentazione all’Università di Parma, è l’ospite di questa settimana di LeoniFiles, il podcast dell’Istituto Bruno Leoni condotto da Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Grandi, ripercorrendo la storia della cucina in Italia, sfata con leggerezza alcuni “miti” fondanti della nostra cucina, come la nascita della carbonara, i pomodori Pachino o l’aceto balsamico. Illustra quindi la sua visione sulla narrazione italiana, che vive dell’invenzione di un passato glorioso, anche in campo gastronomico. Vengono discussi gli effetti delle migrazioni, il “gastro-nazionalismo”, le denominazioni e le loro conseguenze sull’innovazione gastronomica.

(*) Clicca qui per ascoltare il podcast