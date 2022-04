“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina la ricetta di questa settimana riguarda un piatto unico che conquista per la sua leggerezza ed il suo sapore: “Pizza con il carpaccio”.

Tempo di preparazione: 1 ora.

Ingredienti per 6 persone: 450 grammi di farina00; 100 grammi di farina di grano saraceno; 20 grammi di lievito di birra; 200 grammi di stracchino; 200 grammi di carpaccio di manzo; 1 mazzetto di rucola; 1 cucchiaino di zucchero; aglio, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: fare la pasta, sbriciolare il lievito in una ciotola, unire 1/2 dello zucchero e diluire con 3 dl di acqua tiepida; setacciare tra loro i 2 tipi di farine e metterne 1/2 in una ciotola grande con un pizzico di sale, il restante zucchero ed il lievito diluito; impastare gli ingredienti sino ad ottenere un composto morbido; coprire la ciotola con della pellicola da cucina e far lievitare per circa 30 minuti; a seguire aggiungere al composto il mix di farine rimasto, 2 cucchiai di olio e 1 dl di acqua tiepida e lavorarlo prima nella ciotola e poi sulla spianatoia sino ad ottenere una pasta elastica e soda; formare una palla, ungerla d’olio, metterla in una ciotola e coprirla con un telo unico per farla lievitare per circa 1 ora; dividere la pasta in 6 piccole pagnotte e stendere ciascuna in un disco di circa 1 cm di spessore; mettere i dischi in 6 piccole teglie unte con un filo d’olio ed infilarle subito in un forno già caldo a 230 gradi per circa 10 minuti; toglierle dal forno, distribuirvi sopra lo stracchino e rimetterle in forno per altri 10 minuti; estrarre le pizze dal forno, distribuirvi sopra le fettine di carpaccio e 1 spicchio d’aglio spellato e tagliato a fettine sottilissime, insaporire con un poco di sale e pepe e condirle con un po’ d’olio; servire subito le pizze cosparse con le foglie di rucola lavate e spezzettate.

Buon appetito!