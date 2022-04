La ricetta di questa settimana è uno squisito dessert ricco anche di frutta: “Budino caramellato di pere”.

Tempo di preparazione: 2 ore e 10 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 300 grammi di zucchero semolato; 2 pere; 3 uova; 2 tuorli; 375 ml di latte; 150 ml di panna fresca; 60 grammi di parmigiano reggiano grattugiato; sale q.b..

Preparazione: scaldare il latte con la panna, unire il parmigiano grattugiato e farlo fondere a fuoco dolce, poi spegnere il fuoco e far riposare il tutto per 30 minuti; sciogliere 150 grammi di zucchero in un pentolino a fondo spesso e, quando sarà caramellato e di color ambrato, versarlo sul fondo di uno stampo rettangolare da 20x20 cospargendo con un pizzico di sale e lasciandolo indurire; lavare le pere e prelevare dalla parte centrale alcune fette sottilissime, mettendole da parte e sbucciare il resto tagliando la polpa a dadini; unire i dadini di pera al composto di panna, latte e parmigiano, frullare e filtrare il tutto attraverso un colino e metterlo sul fuoco; sbattere le uova e i tuorli con lo zucchero rimasto e versarvi il composto caldo, poi trasferirlo nello stampo caramellato; immergere lo stampo per circa 2/3 in acqua quasi bollente e cuocere a bagnomaria a 160 gradi per circa 50 minuti; togliere lo stampo dal bagnomaria, far raffreddare, mettere in frigo per qualche ora prima di servire; tirare fuori lo stampo dal frigo, rovesciare il contenuto su un piatto da portata e decorarlo con le fettine di pera tenute da parte e fatte asciugare in forno ventilato a 150 gradi per circa 30 minuti.

Buon appetito!