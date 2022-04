L’Opinione a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana L’Opinione va a tavola con la ricetta di un secondo piatto semplice ma gustoso: “Nidi di vitello ai funghi”.

Tempo di preparazione: 30 minuti. Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di carpaccio di vitello; 3 uova; 120 grammi di funghi porcini sott’olio; 1 limone; 1/2 cucchiaino di senape dolce; 1/2 spicchio d’aglio; 1,5 dl di olio evo; prezzemolo, sale e pepe q.b..

Preparazione: mettere le uova in un pentolino, coprirle di acqua fredda e cuocerle a fiamma media per circa 8 minuti a partire dall’ebollizione; sgocciolarle, farle raffreddare in acqua fredda corrente, sgusciarle, dividerle a metà, estrarre i tuorli conservando gli albumi per un’altra preparazione; passare i tuorli al disco più fine del passaverdure aiutandovi con 1 cucchiaio; sgocciolare i funghi e separare i gambi dai cappelli; frullare i gambi con il succo di limone e mettere la crema così ottenuta nella ciotola insieme ai tuorli setacciati; tritare finemente l’aglio oppure spremerlo con l’apposito spremiaglio e unirlo alla crema insieme alla senape; versare l’olio a filo, mescolandolo con la frusta, sino ad ottenere un’emulsione molto fluida e omogenea ; salare, pelare e mescolare ancora; disporre un velo di salsa in un piatto da portata e sistemateci sopra il vitello accavallando leggermente le fettine; tagliare i cappelli dei porcini a lamelle sottili con un coltello a lama finissima e disporle sulla superficie della carne; lavate e asciugate alcune foglioline di prezzemolo e disporle sulla carne per decorarla; servire il tutto irrorando con poca salsa e servendo quella che rimane a parte con una ciotolina.

Buon appetito!