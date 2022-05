Cannes, Palma d’onore a Forest Whitaker

Forest Whitaker sarà insignito della Palma d’onore. L’attore premio Oscar, che nel 1988 vince per la miglior interpretazione maschile offerta in Bird di Clint Eastwood, sarà ospite alla cerimonia d’apertura del 75° Festival di Cannes (in programma dal 17 al 28 maggio). Il film da lui prodotto For the sake of peace di Christophe Castagne e Thomas Sametin verrà proiettato il 18 maggio. Il lungometraggio racconta la lotta per la pace in Sud Sudan.

Il delegato generale del festival Thierry Frémaux, ha definito Whitaker, “un artista dal carisma intenso e dalla presenza luminosa. La sua filmografia è incredibile ed è bello il suo legame con le nuove generazioni. Ha fede in un mondo migliore e si impegna per questo. Rari sono gli artisti che raggiungono un equilibrio così bello, e Forest lo raggiunge e dà l’esempio”.

“La mia prima volta, 34 anni fa, Cannes mi cambiò la vita”, ha commentato Whitaker riferendosi a Bird, in cui veste i panni dello straordinario sassofonista Charlie Parker. Nel 2007, Whitaker viene premiato dall’Academy Award come miglior attore, per la sua prova magistrale in L’ultimo re di Scozia di Kevin Macdonald.

L’attore afroamericano 61enne è stato più volte protagonista sulla Croisette. Con A Rage in Harlem di Bill Duke, Body Snatchers di Abel Ferrara e Ghost Dog di Jim Jarmusch. Oltre ai numerosi film, Whitaker ha al suo attivo la partecipazione a serie tivù come E.R., Empire, Godfather of Harlem. È stato quattro volte dietro la macchina da presa, per dirigere Strapped, Waiting to exhale, Hope floats e First daughter. Ha prodotto film come Stirring di Ryan Coogler e Songs my brothers taught me di Chloé Zhao.

Nel 2012 ha fondato la Whitaker peace & development initiative (Wpdi) che opera in Uganda, Sud Sudan, Messico, Sud Africa, Camerun, Ciad, Gabon e Los Angeles. L’obiettivo della ong è promuovere la pace in territori segnati dalla guerra. L’attore è anche inviato speciale dell’Unesco per la pace e la riconciliazione e membro del gruppo di difesa degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.