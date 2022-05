Film, Isabella Ragonese dà il volto a Letizia Battaglia

La storia della fotografa guerriera diventa una film per la tivù. Isabella Ragonese dà il volto a Letizia Battaglia, in un racconto televisivo diretto da Roberto Andò, per Rai 1. Un omaggio del regista palermitano alla sua grande amica, una delle più grandi fotografe del nostro tempo, mancata lo scorso 13 aprile. Le foto, in bianco e nero, di Letizia Battaglia hanno raccontato la mattanza di Cosa nostra. Trent’anni segnati dal terrore. Il film in due parti s’intitola Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa, una produzione BiBi Film Tv e Rai Fiction che Rai 1 trasmetterà il 22 e 23 maggio in occasione del trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone.

Il 20 maggio a Palermo è in programma l’anteprima al cinema Rouge et Noir. Unica donna tra colleghi uomini, Letizia Battaglia riusciva a imporre uno sguardo di pietà e di bellezza, e per questo le sue foto resteranno per sempre. Il racconto televisivo è stato realizzato d’intesa con Letizia e con la sua collaborazione. Nel film, inquadrati dal suo obiettivo, sfilano mafiosi, povera gente, bambine, grandi personaggi della nostra storia civile e culturale, come lo stesso Falcone, Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini.

Come sottolinea Roberto Andò, “la sua vicenda personale racconta di una donna che si ribella al destino di figlia subordinata e di moglie oppressa, e si trasforma in una combattente che, in cinquant’anni di attività, con tenacia e coraggio, grazie all’enorme talento profuso nel lavoro per il giornale L’Ora, sarà riconosciuta come una delle più grandi fotografe del mondo (non è un caso che nel 2017 il New York Times abbia inserito il suo profilo tra le undici donne più rappresentative del pianeta). Armata di empatia e di pietà, di innocenza e sensualità, attraverso le sue fotografie, Letizia Battaglia ha lottato per far sì che la Sicilia e l’Italia divenissero un Paese migliore, degno di essere vissuto. Le dobbiamo essere grati tutti”.