“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un piatto completo e dal grande gusto di mare: “Carpaccio di polpo”.

Tempo di preparazione: 2 ore.

Ingredienti per 4 persone: 1 polpo di 1,2kg; 1 carota; 1 cipolla; 2 coste di sedano; 4 foglie di alloro; 4 grani di pepe; 4 bacche di ginepro; 1 spicchio d’aglio; 1 ciuffo di prezzemolo sale e pepe q.b..

Preparazione: Eliminare gli occhi e il becco del polpo con l’uso delle forbici; privarlo delle interiora, rovesciando la testa come un guanto e lavarlo a lungo sotto acqua fredda corrente; a seguire batterlo con il batticarne per ammorbidirlo; spellare carota, aglio e cipolla dividendo quest’ultima a metà, sciacquare unitamente al sedano e mettere tutti gli ortaggi in una pentola con alloro, ginepro, grani di pepe e un pizzico di sale; coprire con abbondante acqua fredda, portare a ebollizione e immergere per pochi istanti le punte dei tentacoli per 4-5 volte per farli arricciare; infine calare il polpo nell’acqua e cuocerlo per circa 1 ora e 10 minuti; verificare se la polpa è cotta ma soda infilzandola con la forchetta, poi sgocciolate il tutto; tagliare la parte superiore di una bottiglia di plastica con le forbici ed introducete il polpo; bucare il fondo della bottiglia con la punta delle forbici onde far defluire il liquido; infine pressare bene il polpo spingendolo verso il basso con il batticarne; chiudere il tutto con la pellicola e mettere a riposare nella parte più fredda del frigo per almeno 24 ore; togliere la bottiglia dal frigo, tagliarla, ricavare il rotolo di polpo e affettarlo finemente; irrorare con citronnette, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire.

Buon appetito!