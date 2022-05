Cannes 2022, domani la première del film “Elvis”

Elvis di Baz Luhrmann è dedicato al “vero” Elvis Presley. Il film del regista australiano in programma domani sulla Croisette, è una delle anteprime mondiali del Festival di Cannes 2022. Il lungometraggio tratta del rapporto tra la rockstar e il manager, il colonnello Tom Parker. Dal profilo Instagram ufficiale del film sono stati annunciati i nomi degli artisti che hanno contribuito alla colonna sonora del film biografico. L’attenzione del pubblico si concentra sui nomi di Eminem, Tame Impala, Doja Cat, Jack White e dei Maneskin. La band romana, artefice della versione dell’iconica hit di Elvis Presley, If I Can Dream, solcherà il tappeto rosso per la proiezione di gala al Grand Theatre Lumiere con i protagonisti: Austin Butler che dà il volto al cantante e il premio Oscar Tom Hanks (Parker).

Il film approfondisce proprie le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell’arco temporale di oltre un ventennio, dall’ascesa alla fama del musicista. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge). La storia è ambientata in un’America alle prese con grandi cambiamenti culturali e sociali. Un periodo di messa in discussione dei valori acquisiti, ma anche il momento in cui gli Stati Uniti perdono la propria innocenza, dopo gli omicidi di Martin Luther King, del presidente John Fitzgerald Kennedy e del senatore Robert Kennedy.

Luhrmann, già autore de Il Grande Gatsby e di Moulin Rouge!, ha firmato il copione di Elvis insieme a Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner. I produttori del film sono lo stesso cineasta Luhrmann, la costumista Premio Oscar Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss, mentre i produttori esecutivi sono Courtenay Valenti e Kevin McCormick. Le riprese principali di Elvis si sono svolte nel Queensland, in Australia, con il sostegno del governo del Queensland, di Screen Queensland e del programma Producer Offset del governo australiano. Il film Warner Bros. Pictures esce nelle sale italiane il 22 giugno 2022.