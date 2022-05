Phoenix – Il potere immenso della musica è un’opera autobiografica di Salvatore Cafiero e Lisa Di Giovanni. Un testo che riesce a tradurre un’esperienza di vita in parole. Un libro che invita le nuove generazioni a custodire la diversità e a perseguire i propri sogni. La presentazione di Phoenix è in programma domani, alle 17, nella sede de l’Anas di via Pietro Bembo. L’evento sarà moderato da Maura Ianni, professoressa di Psicologia generale all’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. È previsto l’intervento di numerosi ospiti.

Salvatore Cafiero è musicista, cantautore e produttore. Vanta collaborazioni prestigiose, contraddistinta da un’ampia esperienza live sia a livello nazionale che internazionale. Per chi non conoscesse la sua esperienza professionale ci pensa il suo amico e collega Raffaele Riefoli, in arte Raf, che nell’incipit del libro lo descrive in modo toccante.

Il libro, edito da L’Erudita Edizioni di Giulio Perrone, è uno spaccato di vita che ripercorre l’infanzia e l’adolescenza di Cafiero, segnata da una malattia che negli anni Novanta era ancora senza nome e veniva attribuita a disturbi psichici o all’anoressia e che oggi conosciamo come celiachia. Tra dolori lancinanti e attacchi di panico solo la musica è riuscita a trasformare il suo malessere in linfa vitale e a farlo a diventare il musicista affermato di oggi. Chiudersi in cantina con la chitarra sottratta al fratello era l’unico modo per sentirsi al sicuro: “Il suono, la melodia, il ritmo rendevano tutto più semplice”.