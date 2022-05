“L’Opinione” a... tavola

Per un week-end dolce con la ricetta di un dessert leggero ma ricco di gusto: “Torta tirolese alle mele”.

Tempo di preparazione: 1 ora e 10 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 150 grammi di farina; 140 grammi di zucchero; 150 grammi di burro; 4 cucchiai di latte intero; 2 uova medie; 1/2 bustina di lievito in polvere vanigliato per dolci; 3 mele Renetta; 1 limone; 50 grammi di uvetta; cannella in polvere, liquore alla mela e sale q.b..

Preparazione: mettere l’uvetta in una ciotolina e coprirla con il liquore; montare le uova con 125 grammi di zucchero e un pizzico di sale usando le fruste elettriche; amalgamare delicatamente e poco alla volta la farina setacciata con il lievito con movimenti dal basso verso l’alto; incorporare 100 grammi di burro fuso freddo ed il latte e lavorare sino ad ottenere un composto fluido; dividere a spicchi 1 mela, sbucciarli eliminando il torsolo e tagliarli a dadini, poi unirli al composto; dividere a spicchi le mele rimaste, pulirle, eliminare le parti di torsolo, tagliarle a fettine nel senso della lunghezza, irrorarle con succo di limone affinché non anneriscano e cospargerle con la cannella; imburrare lo stampo e foderarlo con carta da forno facendola sbordare per 2-3 cm, poi versarci il composto preparato; sgocciolare l’uvetta, strizzarla e distribuirla sulla superficie della torta; disporre le fettine di mele a raggiera sulla torta facendole leggermente affondare nel composto; spolverizzare la torta con lo zucchero rimasto e versarci sopra il restante burro fuso distribuendolo uniformemente; cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti, mettendo lo stampo sul ripiano più basso. Infine, togliere la torta dal forno, lasciarla intiepidire, sformarla e servire.

Buon appetito!