Cannes 2022, trionfa Ruben Östlund, exploit del cinema belga

Triangle of sadness di Ruben Östlund, film Palma d’oro a Cannes 2022, è un romanzo sulla fragilità maschile. Per il regista svedese si tratta della seconda vittoria, dopo il premio di cinque anni fa ottenuto per The Square. Con il nuovo film, Östlund mette in scena una satira grottesca in cui avviene un capovolgimento dei ruoli sociali. Con la sua ferocia tragicomica sul capitalismo è entrato nel ristretto campo dei vincitori che hanno ottenuto due Palme a Cannes. L’olimpo annovera maestri del cinema come Francis Ford Coppola, Shōhei Imamura, Emir Kusturica, Bille August, Michael Haneke, Ken Loach, Alf Sjöberg e i fratelli belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Il presidente della giuria, l’attore francese Vincent Lindon, non ha avuto dubbi: “Siamo stati completamente scioccati da questo film”. Secondo il cineasta svedese, “il cinema deve provocare, in modo intelligente, suscitare pensieri”. L’idea della storia di una coppia di modelli che va in crociera e finisce in un naufragio nasce dalla sua voglia di esplorare, dopo il mondo dell’arte, quello della moda. “Mia moglie lavora nel settore, lì i modelli guadagnano un terzo delle colleghe, a trent’anni se non trovano una moglie ricca fanno i camerieri”.

Ma è dal Belgio che arriva un autentico exploit. Il Premio speciale della 75esima edizione va ai Dardenne, per il film Tori e Lokita. Il Gran Premio viene assegnato ex aequo a Close drl regista belga Lukas Dhont e Stars at noon della regista francese Claire Denis. Il Premio della giuria va ex aequo al film EO di Jerzy Skolimowski e a Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, registi belgi delle Otto montagne, grazie a cui vince un’po’ anche d’Italia. Il film è interpretato da due tra i migliori attori di casa nostra, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Mario Gianani, produttore con Lorenzo Gangarossa per Wildside del film, prodotto anche da Vision che lo distribuisce in sala riferisce all’Ansa che “c’è un grande desiderio degli autori di pensare un film a qualunque latitudine si sono innamorati del romanzo di Paolo Cognetti e hanno trovato altri finanziamenti tra Francia e Belgio e così siamo partiti”.

Gli altri premi

Tra gli altri premi, si segnalano: il Premio per la miglior regia a Park Chan-Wook per il film Decision to Leave; il Premio per il migliore attore a Song Kang-Ho per il film Broker di Kore-Eda Hirokazu;il Premio per la migliore attrice a Zar Amir Ebrahimi per il film Holy Spider di Ali Abbasi; Il Premio per la miglior sceneggiatura a Tarik Saleh, per Boy From Heaven. La Palma d’oro alla carriera a Forest Whitaker; Palma d’oro d’onore a Tom Cruise; La Palma d’oro al miglior cortometraggio a The water murmurs di Jianying Chen; Caméra d’or alla miglior opera prima: War Pony di Riley Keough e Gina Gammell.