“The Staircase”, Colin Firth, Toni Collette e “quella morte sospetta”

The Staircase (Una morte sospetta) è una miniserie tivù che ha sconvolto gli spettatori americani. Il premio Oscar Colin Firth e Toni Collette sono protagonisti dell’avvincente racconto televisivo, in esclusiva su Sky, dall’8 giugno. Michael Peterson (Firth) è un noto scrittore di romanzi polizieschi. Una sera, la moglie Kathleen (Collette) viene ritrovata senza vita, in fondo alla scalinata interna della loro casa, in una pozza di sangue. L’uomo, dopo aver chiamato il 911 proprio per segnalare la tragedia, si ritrova a essere indagato. Coprodotta da Annapurna Television, la miniserie è scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner.

La storia è stata raccontata in una docuserie francese diretta da Jean-Xavier Lestrade, che ha seguito Michael nelle fasi del processo e poi è stata mandata in onda anche da Netflix, nel 2018. Un anno dopo, Michael Peterson pubblica un libro di memorie, Dietro la scala. Quando il corpo di Kathleen viene trovato ai piedi delle scale, con il sangue ovunque, il marito Michael racconta che sicuramente la donna è inciampato ed è caduta perché ha bevuto e preso dei farmaci. La donna muore poco dopo e Peterson viene arrestato per omicidio volontario, perché la sua ricostruzione dei fatti non viene ritenuta plausibile. Inoltre, l’autopsia rileva sul corpo della donna degli ematomi. L’uomo viene accusato di aver ucciso la donna e condannato. Anni dopo il caso torna attuale, perché un agente che si è occupato delle indagini viene accusato di negligenza e imparzialità.

La scena della caduta è ripresa da più angolazioni e versioni. Ci si interroga se l’uomo sia colpevole, un omicida che mente, o un innocente che custodisce dei segreti, dalla personalità narcisistica e priva di empatia. Il principale sospettato è Michael e la sua battaglia giudiziaria, andata avanti per sedici lunghi anni, porta alla luce alcune scioccanti verità sulla sua vita privata. Antonio Campos è il regista di sei degli otto episodi, due sono diretti da Leigh Janiak. Nel cast, oltre a Colin Firth e Toni Collette, figurano anche Michael Stuhlbarg Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJong, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young e Parker Posey.