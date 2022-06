Venezia, Leone d’oro alla carriera a Catherine Deneuve

La Mostra del cinema di Venezia ha assegnato il Leone d’oro alla carriera a Catherine Deneuve. Lo ha deciso il Consiglio d’amministrazione della fondazione su proposta del direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera. L’attrice francese è un simbolo del cinema mondiale. Sinonimo, di bellezza, classe e sensualità. Oggi Deneuve è una splendida settantottenne. “È una gioia – dice l’attrice – ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo, da quando Bella di giorno di Luis Buñuel ha ricevuto a suo tempo il Leone d’oro. È un onore inoltre essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. Grazie. Con amicizia”.

Catherine Deneuve ha due figli, attori come lei, Christian Vadim, nato dalla relazione con Roger Vadim (per il quale recita nel Vizio e la virtù), e Chiara Mastroianni, figlia di Marcello, col quale vive un’intensa relazione. La carriera inizia di Catherine Deneuve, grazie alla sorella, Françoise Dorléac. La svolta arriva con il film Les Parapluies de Cherbourg di Jacques Demy. In seguito, diventa protagonista di capolavori Repulsion di Roman Polanski e Bella di giorno del grande maestro spagnolo naturalizzato messicano. Icona della Nouvelle Vague, recita in due film memorabili di François Truffaut: La mia droga si chiama Julie (La Sirène du Mississipi), accanto a Jean-Paul Belmondo e L’ultimo metrò (Le dernier métro), al fianco di Gérard Depardieu.

Ha lavorato con i più grandi maestri: Claude Chabrol (L’uomo che vendette la Tour Eiffel, episodio di Le più belle truffe del mondo), Marco Ferreri (La cagna e Non toccare la donna bianca, interpretati insieme al grande amore, Marcello Mastroianni), Dino Risi (Anima persa), Mario Monicelli (Speriamo che sia femmina) Mauro Bolognini (Fatti di gente perbene), Tony Scott (Miriam si sveglia a mezzanotte), Agnès Varda (due film: Le creature e Cento e una notte), Lars von Trier (Dancer in the Dark) e François Ozon, che l’ha eletta sua musa, dirigendola in 8 donne e un mistero e Potiche. L’ultimo film interpretato da Catherine Deneuve risale a tre anni fa: Le verità di Hirokazu Kore’eda in cui interpreta un’attrice che deve fare i conti con i segreti di famiglia.