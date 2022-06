Un’estate italiana: cinque imperdibili appuntamenti musicali

Per la prima volta dopo due anni e mezzo, è tornata l’estate senza restrizioni. E con lei, i concerti. Un ritorno alla movida è già stato registrato nei locali, soprattutto negli stabilimenti balneari. E ora è il turno dei festival musicali. Dopo il lungo stop dovuto dalla pandemia di Covid-19, la musica dal vivo è ufficialmente a pieno regime, senza limitazioni. E terrà compagnia con tre mesi di imperdibili concerti estivi.

A Milano è appena terminata l’esperienza del Mi Ami festival, rassegna che molto spesso ha il merito di prevedere quali saranno le nuove tendenze dell’Indie e del Pop italiano. Tra le esibizioni più memorabili quella della Garage Gang, de La Rappresentante di Lista e di Iosonouncane. La Capitale della moda non ospiterà altri grandi appuntamenti, salvo il Punk in Drublic, evento itinerante ideato da Fat Mike, bassista e cantante dei Nofx nonché padrino del Punk Rock indipendente.

In Toscana torna il grande successo del Firenze Rocks, quest’anno in programma per il 16-17-18-19 giugno. Tra gli headliner solo mostri sacri del Rock: Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica. Tra le band di apertura ci sono diversi diamanti nella polvere, come i californiani Weezer, i Placebo e il rapper-leggenda di New York City, Nas. A Lido di Camaiore (Lucca) invece si terrà La Prima Estate, un festival che vuole mettere insieme la musica internazionale “che conta”. Solo artisti all’ultimo grido, in un’atmosfera che sa di vacanza. Si esibiranno il gruppo Soul Anderson.Paak & the Free Nationals, il Dj e Producer inglese Bonobo e il collega Jamie XX. Chiuderanno i giochi i Duran Duran, accompagnati dal grande ritorno dei Bluvertigo.

Spostandosi nella Capitale, la lista di appuntamenti interessanti si fa più lunga. Il vetusto Rock in Roma prova a “svecchiarsi” eliminando praticamente il rock dal palinsesto. Una scelta discutibile che ha però lasciato spazio a diversi artisti, soprattutto italiani, che solcheranno l’immenso palco di Capannelle. I nomi più interessanti: Leon Faun, Mecna, Psicologi, Ariete e Frah Quintale. Il 15 e 16 luglio nel parco di Villa Ada avrà luogo Strange Days, un mini-festival di due giorni all’insegna del Rock Alternativo. Per ora sono note solo le band di punta, gli inglesi Idles, che propongono un punk d’autore che unisce temi sociali a sonorità da hooligan, e i Supergrass, band brit nativa di Oxford diventata culto a cavallo del nuovo millennio.

Per l’appuntamento più di nicchia della Città Eterna bisogna aspettare fino a settembre, quando negli studi di Cinecittà avrà luogo lo Spring Attitude Festival. Un’esperienza artistica a tutto tondo e incubatore di nuove tendenze generazionali, tra musica, arte digitale e live performance. A spiccare sono i nomi di Ditonellapiaga, Cosmo e Fulminacci. Menzioni d’onore per il complesso Funk Jazz Calibro 35 (che proporranno solo musica del maestro Ennio Morricone) e per la piccola orchestra dei Kokoroko, che suona Jazz con forti influenze Afrobeat. Tra i “grandi” si leggono i nomi della Dj The Blessed Madonna (che ha collaborato a Club Future Nostalgia, il remix dell’album pluriplatino di Dua Lipa), ed Ellen Allien, maestra dei turntable berlinese classe ’68.

Ci si poteva aspettare per quest’estate un ritorno in grande stile dei concertoni, ma gli organizzatori sembrano davvero essersi superati.