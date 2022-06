“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina, questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto non comune dall’intenso sapore di mare: “Rana pescatrice allo zafferano”.

Tempo di preparazione: 50 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 200 grammi di grano saraceno; 1 trancio da 300 grammi di rana pescatrice; 100 grammi di pomodori ciliegini; 1 limone; 3 rametti di rosmarino; 1 peperoncino rosso secco; 1 mazzetto di prezzemolo; 200gr di fagiolini piattoni; 1 bustina di zafferano in polvere; olio evo e sale q.b..

Preparazione: pulire il trancio di rana pescatrice eliminando la lisca centrale e le membrane, poi tagliarlo a grossi dadi; preparare una marinata con il succo di 1/2 limone, le foglie di rosmarino e il peperoncino tritati, lo zafferano e 2 cucchiai d’olio, indi immergervi il pesce per almeno 30 minuti; in una casseruola senza condimento tostare il grano saraceno per 2-3 minuti, poi lessarlo per circa 20 minuti con acqua pari al doppio del suo volume e un pizzico di sale fino a che l’acqua non sia stata assorbita del tutto; far raffreddare; lavare e spuntare i piattoni, tagliarli trasversalmente a pezzetti e scottarli per 4-5 minuti in una pentola con acqua bollente salata, scolarli e farli raffreddare; frullare il rosmarino rimasto con una manciata di foglie di prezzemolo, il succo del rimanente limone e 2 cucchiai d’olio; scolare bene i dadi di rana pescatrice dalla marinata, asciugarli con carta da cucina e rosolarli in padella, senza condimento, per 7-8 minuti in modo che risultino ben dorati e morbidi all’interno; mescolare il grano saraceno con i piattoni e i ciliegini tagliati a metà, condire con l’olio alle erbe e completare con i dadi di pescatrice e le foglioline di prezzemolo.

Buon appetito!