Tony Award 2022, “Lehman Trilogy” è la miglior opera

La pièce di Stefano Massini ha trionfato alla 75ma edizione del Tony Award . Lehman Trilogy è stata giudicata la migliore opera teatrale. Lo spettacolo, che ripercorre il collasso del gigante finanziario Lehman Brothers, è un testo in tre atti firmato dal 46enne drammaturgo fiorentino. È in assoluto la prima vittoria di autore italiano. Dopo due anni di stop per la pandemia, la cerimonia degli “Oscar del teatro” si è svolta nuovamente al Radio City Hall di New York .

L'opera di Massini, che ha debuttato nel 2015 al Piccolo di Milano , ripercorre 150 anni di storia su ciò che poi ha portato al collasso del gigante finanziario Lehman Brothers mettendo in scena gli errori del capitalismo americano . Oltre a miglior opera teatrale, la pièce ha vinto anche in altre quattro categorie: miglior attore protagonista in un'opera teatrale, Simon Russell Beale ; miglior regista, Sam Mendes ; miglior scenografia, Es Devlin ; miglior progetto illuminotecnico, Jon Clark .

Lehman Trilogy diventerà una serie tivù per il mercato mondiale prodotta dalla Fandango di Domenico Procacci . Arrivato ai Tony con otto candidature, nel 2013 il copione, in una traduzione francese, ha inaugurato il Comédie de Saint-Étienne . Il debutto italiano è avvenuto nel 2015 al Piccolo di Milano. Si tratta dell'ultimo progetto curato dal regista Luca Ronconi . A New York ha debuttato nell'ottobre del 2021 al Nederlander Theatre , dopo essere slittata di oltre un anno a causa della pandemia, e ha chiuso lo scorso gennaio.