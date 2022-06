“Squid Game” diventa un reality con montepremi record

Squid Game si trasforma in reality. Il racconto distopico che ha sconvolto e appassionato milioni di spettatori diventa un gioco televisivo: Squid game, The Challenge. Così come nella serie tivù firmata dal regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, i concorrenti saranno 456. Il montepremi previsto è di 4,56 milioni di dollari, il più alto di sempre. E, ovviamente, non morirà nessuno. Netflix, che ha annunciato una versione “real life”, definisce il progetto come “la più grande competizione reality mai realizzata”.

Girato in Gran Bretagna nell’arco di quattro settimane, il nuovo reality si articolerà in dieci puntate, una in più della serie originaria. È già stato diffuso un videoclip di anticipazione ed è stata aperta anche la ricerca del cast con un sito dedicato: squidgamecasting.com.

Il colosso dello streaming cerca concorrenti da tutto il mondo a patto che parlino inglese, un obbligo potenzialmente controverso visto che la serie originale è in coreano. Le regole dei giochi saranno comunicata attraverso un altoparlante e tutti i giocatori dovranno essere in grado di comprenderle. Se lo show avrà successo ne verranno prodotte versioni in altre lingue, così come altri reality di Netflix come The Circle e Love is Blind sono stati adattati per vari Paesi.

Per partecipare al reality sarà necessario compilare un modulo online. Sono tre i requisiti principali: avere almeno 21 anni, conoscere l’inglese e, ovviamente, poter prendere parte alle riprese nei primi mesi del 2023. “I giocatori in carne e ossa – si legge nel questionario – saranno immersi nell’iconico universo di Squid Game e non sapranno mai cosa li aspetterà. Qui si sfideranno in una serie di giochi al cardiopalma per diventare l’unico sopravvissuto* e aggiudicarsi un premio in denaro che cambierà la loro vita”. È fondamentale la postilla all’asterisco: “Per favore, nota bene: che si vinca o si perda, tutti i giocatori ne usciranno indenni. Ma se si vince, si vince alla grande!”.

L’annuncio del varo del reality è avvenuto durante la kermesse canadese Banff World Media Festival. Frattanto, mentre la seconda stagione della serie televisiva è stata rinnovata, si parla già di una terza. Ted Sarandos, il responsabile dei contenuti della piattaforma, ha detto che “l’universo di Squid Game è appena cominciato”.