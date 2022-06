Visioni. “Stranger Things 4”, una serie dal tono cupo e citazionista

Stranger Things 4 ha entusiasmato gli spettatori, ma ha lasciato fredda la critica. La quarta stagione della serie di culto targata Netflix si compone di 9 episodi. I primi sette sono apparsi sulla piattaforma in streaming lo scorso 27 maggio. Le ultime due puntate saranno visibili il prossimo 1° luglio. Il racconto firmato da Matt e Ross Duffer gioca volutamente con il citazionismo dell’universo mediatico anni Ottanta. Ma il risultato, seppure teoricamente apprezzabile, non è sufficiente a colmare alcune improbabili svolte narrative. Nel quarto capitolo, l’elemento fantascientifico cede il passo all’horror puro, sempre filtrato in chiave adolescenziale. I protagonisti bambini ora sono diventati dei ragazzi. Il cambiamento della serie dei Duffer Brothers segue la trasformazione dei corpi.

La storia è ambientata nella primavera del 1986. Sono passati nove mesi dagli eventi dello Starcourt Mall, segnati da sciagure e distruzione. Jim Hopper (David Harbour) ora è imprigionato in Kamčatka. È riuscito a sopravvivere all’esplosione della base sovietica sotterranea del centro commerciale. Joyce Byers (Winona Ryder), Will Byers (Noah Schnapp) e Jonathan Byers (Charlie Heaton) si sono trasferiti in California, portando con loro anche Eleven (Millie Bobby Brown). L’esercito americano vuole rapire la ragazza. L’obiettivo è quello di usarla per scopi militari. Nel frattempo ad Hawkins, Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Max Mayfield (Sadie Sink) si trovano costretti ad affrontare le difficoltà del liceo. Nancy Wheeler (Natalia Dyer) sta lavorando per il giornale scolastico, mentre Steve Harrington (Joe Keery) e Robin Buckley (Maya Hawke) vengono assunti al videonoleggio Family Video. L’obiettivo di tutti i personaggi è fare fronte comune a una nuova guerra soprannaturale che vede come epicentro proprio Hawkins. È arrivato il momento di porre fine agli orrori del “Sottosopra”.

Il tono della nuova stagione è chiaramente più cupo rispetto alle precedenti. Gli autori scelgono coscientemente la strada dello splatter. Il clima da Guerra fredda tipico di quel tempo impone una decisione ovvia quanto ineludibile: gli antagonisti non possono che essere russi brutti, sporchi e cattivi. Per queste ragioni, si dilatano le maglie della trama e si moltiplicano i piani narrativi. Non a caso, la durata di ciascun episodio supera l’ora abbondante. La sospensione dell’incredulità è messa a dura prova sin dal primo, lungo, episodio della nuova stagione. La vicenda di Jim è emblematica. La sua storia, ambientata in una prigione della landa innevata della Kamčatka, costituisce un evidente inciampo narrativo. Un fardello di cui liberarsi prima possibile. In realtà è si tratta solo di un pretesto per tenere a distanza l’agente di polizia da Joyce. È del tutto evidente che persino gli ideatori non credano molto a questa relazione.

In definitiva, i personaggi appaiono fermi nella loro rappresentazione. Nessuna evoluzione psicologica è compiuta. La cristallizzazione è definitiva. Si assiste solo a un estenuante confronto con il passato e con il mondo mefitico del “Sottosopra”. Tra i pochi aspetti indubbiamente positivi vanno menzionati la nuova acquisizione (per la verità un po’ macchinosa) dei poteri perduti di Eleven e le scene popolate dalla problematica Max, le più entusiasmanti e cariche di tensione. Così, a sorpresa, risulta proprio lei la vera protagonista della stagione. Grazie all’ispirata interpretazione della brava Sadie Sink, che si salva sulle note di Running Up That Hill di Kate Bush.