“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un dessert semplicissimo ma aromatico e appetitoso: “Chips di mele”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 10 persone: 500 grammi di Mele Red Delicious; cannella, succo di limone e acqua q.b..

Preparazione: lavare le mele, togliervi il torsolo e affettarle mantenendo uno spessore di 3-4 millimetri; spennellare le fettine con un’emulsione di acqua e limone per non farle scurire; mettere le fettine su un ripiano e cuocerle in forno a 80 gradi per circa 1 ora e 1/2; a seguire, spegnere il forno e lasciare essiccare per un’altra ora; le chips saranno pronte quando risulteranno asciutte al tatto e ancora morbide; chiudere le chips in un contenitore ermetico unitamente ad una stecca di cannella, zucchero vanigliato e zucchero a velo.

Buon appetito!