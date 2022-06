Film, Martone racconta Troisi

Mario Martone ha deciso di omaggiare Massimo Troisi. Così ha firmato un documentario, scritto con Anna Pavignano, la storica compagna e coautrice del grande attore. Il racconto audiovisivo intitolato Laggiù qualcuno mi ama è in fase di lavorazione. Il film è prodotto da Indiana, attraverso contenuti, documenti inediti e testimonianze di amici e artisti. L’obiettivo è quello di raccontare la genialità e il mito di Massimo Troisi dalla prospettiva di un altro napoletano atipico, Martone, uno dei più raffinati cineasti italiani, recentemente premiato ai Nastri d’Argento per due film: Nostalgia e Qui rido io.

“Con Massimo – sostiene Martone – era nata un’amicizia fondata su una grande stima reciproca. Adoravo il suo cinema. Vagheggiavamo di lavorare insieme. La possibilità che mi viene offerta di fare un film documentario in cui il pubblico lo possa ritrovare oggi sul grande schermo è quindi qualcosa di speciale per me. Posso tornare a dialogare con lui, ascoltarlo e portarlo agli spettatori di ieri e a quelli di oggi, che sono tantissimi”.

Secondo Martone, “Massimo è sempre rimasto vivo nell’immaginario collettivo, perché era una grande anima e un grande artista. E molto speciale è per me lavorare alla sceneggiatura con Anna Pavignano, che di Massimo ha scritto tutti i film e la cui presenza al suo fianco indicava molto bene quanto Massimo fosse aperto, dialettico, avanti nella sua visione delle cose. Quanto possa parlarci ancora adesso. Facciamo questo film per riascoltarlo, rivederlo, stare con lui”.