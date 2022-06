“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto sfizioso e dai sapori decisi: “Carpaccio alla Cipriani”.

Tempo di preparazione: 50 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 500 grammi di filetto; 2-3 cucchiai di latte; 2 tuorli d’uovo; 1/2 cucchiaino di salsa Worcester; 1/2 limone; olio evo di gusto delicato, rucola, sale e pepe q.b..

Preparazione: per rendere il taglio più agevole, avvolgere il pezzo di carne in un foglio di alluminio e metterlo in freezer per 1/2 ora per farlo consolidare senza congelare; intanto preparare la maionese: raccogliere i tuorli in una ciotola con un pizzico di sale e gocce di succo di limone e lavorarli con una frusta a mano; versare piano l’olio a filo e continuare finché la salsa lo assorbe alternandolo di tanto in tanto con qualche goccia di succo di limone; al momento in cui la maionese risulterà ben emulsionata, amalgamare la salsa Worcester e mescolare bene in senso circolare, poi aggiungere il latte in modo da ottenere una salsa molto fluida regolando di sale e pepe; riprendere la carne, svolgerla dall’alluminio e tagliarla a fettine molto sottili; sistemare man mano le fettine su un piatto da portata spolverizzandole di sale; coprire il carpaccio con un piatto e metterlo in frigorifero per 1/4 d’ora; lavare e asciugare la rucola; prendere il carpaccio, intingere una forchetta nella salsa e farla scendere a filo sulla carne fino a formare un disegno a griglia; guarnire il piatto con la rucola e servire il carpaccio accompagnandolo con la restante salsa.

Buon appetito!