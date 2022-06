Il Lazio da scoprire: un viaggio tra arte e sapori

Lo scorso giovedì 23 giugno è stato presentato a Roma, presso il Rooftop Zaffìro dell’Hotel Barberini, il progetto Le radici del gusto – Arte ed enogastronomia del Lazio. Madrina della serata, è stata l’attrice Denny Méndez. Presenti anche alcuni volti dello spettacolo tra cui l’attrice Blu Yoshimi, l’attore Stefano Skalkotos e il musicista e compositore Matteo Buzzanca. L’evento è stato ideato dall’Associazione culturale Officine d’Arte Out Out, presieduta da Claudio Miani, ed è stato realizzato con il contributo di Regione Lazio e Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), con il Patrocinio e il contributo dei Comuni di Carpineto Romano, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Cave, Formello, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Segni, Valmontone. Le radici del gusto è un progetto culturale che mira a raccontare la tradizione della cultura enogastronomica e artistica del Lazio.

Attraverso la pianificazione di un percorso pluriennale, che partirà da Roma per espandersi poi nelle altre province, il progetto presenterà la vita del territorio con un viaggio tra i suoi differenti sapori e uno sguardo capillare al suo variegato panorama artistico, dalla pittura alla scultura, dall’architettura all’artigianato. Le radici del gusto ha dunque l’obiettivo di ridisegnare il concetto di promozione turistica in quest’era post pandemica, sviluppando un concept nuovo, pienamente al passo con l’attuale evoluzione della comunicazione, ma finalizzato alla (ri)scoperta della memoria e delle tradizioni del Lazio.

Con una serie di prodotti audiovisivi, fruibili su un canale multimediale dedicato e la realizzazione di un ricettario di pregio arricchito dalla tradizione artistica del territorio, il progetto intende offrire un percorso tra le varie sfumature culturali del territorio, trattando da una parte ricette storiche e secolari, spiegate e realizzate da famiglie locali, dall’altra attività artistiche e artigianali che hanno saputo distinguersi nel loro specifico settore. Una narrazione visiva delle eccellenze della Regione Lazio, quindi, presentata da una prospettiva insolita ed originale. L’aperitivo di presentazione è stato curato dal ristorante romano Stracco. All’evento erano presenti anche due corner di degustazione: uno offerto dall’Azienda vinicola Colle Picchioni, l’altro dall’Azienda agricola biologica Grotta Campanile.