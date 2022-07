“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina per questo week-end di inizio luglio proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un secondo piatto diverso e sfizioso che associa la tenerezza alla densità: “Mattonella arcobaleno”.

Tempo di preparazione: 1 ora.

Ingredienti per 6 persone: 375 grammi di carpaccio di manzo; 1 peperone rosso; 1 peperone giallo; 250ml di panna fresca; 250 grammi di robiola; 1 mazzetto di erba cipollina; 12 grammi di gelatina in foglie; 1 ciuffo di basilico; peperoncini dolci colorati per guarnire, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: sciacquare i peperoni ed arrostirli sotto il grill del forno per circa 20 minuti girandoli di tanto in tanto, poi sfornarli e lasciarli intiepidire in un sacchetto di carta, infine spellarli eliminando picciolo e semi; far ammorbidire i fogli di gelatina in acqua a temperatura ambiente; frullare separatamente i 2 peperoni; strizzare la gelatina e farla sciogliere bene in poca panna leggermente scaldata, poi mescolarla alla robiola lavorandola con una forchetta; incorporare anche la panna rimasta dopo averla montata e condire con sale e pepe; dividere il composto in 2 parti e unire a ciascuna di esse 1 peperone frullato; insaporire la crema di peperone rosso con qualche filo di erba cipollina tagliuzzato; foderare uno stampo a cassetta di cm 20x10 con la pellicola e fare sul fondo uno strato di carpaccio insaporendo con sale, pepe e qualche goccia d’olio; versare il preparato con il peperone giallo e livellatelo, poi proseguire con un secondo strato di fettine di carne condite con olio, sale e pepe; versare anche il composto con il peperone rosso e concludere con le ultime fettine di carne già condite; ripiegare la pellicola sul contenuto dello stampo e mettere in frigo a rassodare per qualche ora; infine togliere dal frigo e rovesciare la terrina su un piatto da portata guarnendo il tutto con bastoncini di peperoncini e foglioline di basilico; completare con un filo d’olio e servire.

Buon appetito!