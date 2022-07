Woody Allen torna a Parigi per il suo 50esimo film

L'ambientazione del cinquantesimo film di Woody Allen potrebbe essere ancora una volta europea. Parigina, in particolare. Il regista newyorkese spera di girare nella capitale francese il suo nuovo progetto, con un cast di attori locali. Ma c'è un problema di non poco conto: il cineasta americano non ha raccolto ancora i finanziamenti necessari per realizzare la pellicola. In un'intervista a Le Journal du Dimanche , ripresa da Variety , il cinema ha detto che conterebbe di trasferirsi a settembre all'ombra della Tour Eiffel e che i fondi per il film del maestro stati rastrellati negli Stati Uniti, ma non ha offerto ulteriori dettagli.

Varietà, la Bibbia dello spettacolo a stelle e strisce, cita a sua volta una fonte vicina al progetto, secondo cui il piatto piange. Attori francesi sono stati avvicinati e il cast sarà confermato non appena la domanda finanziaria sarà risolta. Il budget dovrebbe essere di una decina di milioni di dollari. Riprendendo quanto affermato in passato, Allen ha spiegato che il nuovo film “dovrebbe essere nella stessa vena di Match Point , un thriller romanticoso”.

Il regista ha detto di avere “un ricordo meraviglioso” di quando ha girato nel 2010 Midnight in Paris , film premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale . “Amo moltissimo questa città e ci sono venuti spesso scoprendo luoghi magici ogni volta”. Ad attirare Woody a Parigi stavolta c'è anche il fatto che la figlia 22enne Manzie , adottato con la moglie Soon Yi , si trova in questi per le riprese della serie tivù Emily in Paris Star . Riprendendo quanto detto ad Alec Baldwin in una recente intervista Instagram, Woody Allen ha confermato che probabilmente il suo cinquant sarà anche l'ultimo film.