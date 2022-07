“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina proponiamo la ricetta di un secondo “particolare” dal gusto intenso: “Mele ripiene al Porto”.

Tempo di preparazione: 1 ora e 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 4 grosse mele; 225 grammi di polpa di maiale macinata; 4 scalogni; 40 grammi di burro; 60 ml di brandy; timo, sale e pepe q.b..

Per la salsa: 1 stecca di cannella; 1 cucchiaino di amido di mais; 2,4 dl di brodo; 3,6 dl di Porto; 1 limone; 1 cucchiaino di miele.

Preparazione: sbucciare e tritare gli scalogni; separatamente tritare 1 cucchiaio di foglie di timo; far fondere il burro in una casseruola e stufare gli scalogni affinché divengano lucidi; sbriciolare le 2 carni nella pentola e farle rosolare; bagnare con il brandy, aggiungere il timo, il sale ed il pepe e proseguire la cottura per qualche minuto finché l’alcol non sia evaporato; lavare le mele, tagliare le calotte superiori dello spessore di circa 3 cm e metterle da parte; con 1 scavino privare ogni mela del torsolo e di parte della polpa interna; farcirle con il mix di carni preparato e richiudere con le rispettive calotte; allineare le mele in una teglia rivestita con carta da forno e cuocerle in forno a 175 gradi per 25-30 minuti circa finché risultino tenere ma ancora abbastanza sode da mantenere la loro forma; mentre le mele si cuoceranno , versare il Porto in un pentolino, unire la stecca di cannella e portare a ebollizione; ridurre la fiamma e far sobbollire per 5 minuti; rimuovere la cannella e aggiungere il brodo; stemperare l’amido di mais in 1 cucchiaino di succo di limone e unirlo alla salsa; riportare a ebollizione mescolando spesso, infine ridurre la fiamma e far sobbollire per altri 5 minuti; unire il miele, mescolare e togliere dal fuoco; sfornare le mele e servirle con la salsa calda.

Buon appetito!