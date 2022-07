Jazz, Vittorio Cuculo Quartet “live” al Museo del Saxofono

Un concerto all’insegna della tradizione jazzistica. Il Vittorio Cuculo Quartet suona al Museo del Saxofono di Fiumicino. L’esibizione, che presenta un repertorio di standard appartenenti alla tradizione jazzistica, è in programma sabato 16 luglio, alle 21.30, nell’ambito la terza edizione della rassegna “Fai bei suoni” diretta da Attilio Berni. La jazz band è formata da Vittorio Cuculo (sax soprano e sax alto), Danilo Blaiotta (pianoforte), Enrico Mianulli (contrabbasso) e “The Legend” Gegè Munari (batteria), veterano del jazz nazionale e internazionale e autentica istituzione vivente, che affianca tre giovani talenti.

Il 28enne romano Vittorio Cuculo è molto più che una promessa del sassofono jazz italiano. Il suo percorso di studi annovera borse di studio (compresa quella prestigiosissima della “Berklee College of Music” di Boston) e numerosi titoli come, ad esempio, il diploma di laurea presso la “Siena Jazz University” e quella al “Biennio Jazz” presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma con il massimo dei voti. Cuculo fa anche incetta di premi: al “Concorso Randazzo”, Per il “Miglior solista strumentale” al concorso internazionale “Johnny Răducanu”, lo “European Jazz Award 2020” assegnatogli dal “Tuscia in Jazz Festival”, il primo premio (ex aequo) ottenuto al “Concorso nazionale Chicco Bettinardi – Nuovi Talenti del Jazz Italiano” nella “Sezione Solisti”, fino alla vittoria della prima edizione del “Roma Jazz Contest”.

Nonostante la giovane età, il sassofonista capitolino ha già condiviso il palco con i protagonisti del jazz italiano e internazionale, sia in contesti orchestrali che in formazioni ridotte. Cuculo ha suonato con: Bob Franceschini, Mark Sherman, Jesse Davis, Javier Girotto, Gegè Munari, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Enrico Intra, Marcello Rosa, Paolo Damiani, Massimo Nunzi, Maurizio Giammarco, Mario Corvini, Claudio Corvini, Maurizio Urbani, Emanuele Urso, Adriano Urso, Roberto Spadoni, Danilo Blaiotta, Enrico Mianulli, Greta Panettieri. Oltre a esibirsi in tutta Italia, sia nei club che nei festival, il suo talento è stato apprezzato anche fuori dai confini nazionali. Ha tenuto concerti in Polonia, Belgio, Francia, Russia, Germania, Romania, Emirati Arabi Uniti. Tra le sue partecipazioni radiotelevisive, bisogna menzionare Webnotte (Repubblica TV) e Rai Radio 3.