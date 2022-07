“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana L’Opinione porta in tavola la ricetta di un piatto ottimo sia come “secondo” che come dessert: “Torta di gorgonzola e pere”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 8 persone: 200 grammi di pane di segale a fette; 500 grammi di mascarpone; 300 grammi di gorgonzola dolce; 100 grammi di gherigli di noce; 50 grammi di granella di pistacchi; 2 pere; 50 grammi di nocciole tostate; 1 limone; 1 bicchierino di vino bianco dolce; zucchero, sale e pepe bianco q.b..

Preparazione: tagliare il pane a dadini e tostarli nel forno a 200 gradi; tritarli nel mixer in modo da sbriciolarli, poi mescolarvi il burro fuso e un pizzico di sale fino all’ottenimento di un composto omogeneo; foderare uno stampo a cerniera di 20-22cm con carta da forno bagnata e strizzata; distribuire il mix sul fondo premendo con un batticarne per compattarlo; farlo solidificare in frigo per 20 minuti; eliminare la crosta del gorgonzola e lavorarla con una forchetta in modo da renderla cremosa indi unire il mascarpone, un pizzico di sale e di pepe e mescolare con un spatola sinché saranno ben amalgamati; versare il composto nello stampo, livellarlo con la spatola e farlo riposare in freezer per 1 ora abbondante; alla fine dovrà risultare solido ma ancora cremoso; sbucciare le pere, privarle dei torsoli e tagliarle a fettine; farle rosolare in una padella antiaderente con 1-2 cucchiai di zucchero ed il succo di limone per 2-3 minuti; sfumare con il vino e farle raffreddare; sgocciolarle e disporle a raggiera sulla superficie della torta; sbriciolare le noci in un mortaio; sformare la torta disponendo i gherigli di noce sui bordi e cospargere la superficie con la granella di pistacchi e di nocciole precedentemente preparata.

Buon appetito!