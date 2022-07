X Vittoria Peace Film Fest: Aperti i bandi di concorso 2022

In tempo di guerra è salutare pensare alla pace. Anche al cinema. Torna il Vittoria Peace Film Fest. La kermesse cinefila, giunta alla sua decima edizione, è in programma alla Multisala Golden di Vittoria (Ragusa) dal 21 al 24 novembre 2022. Lo comunicano Giuseppe e Luca Gambina. I direttori artistici rendono nota la pubblicazione dei bandi di concorso. Alle selezioni relative ai Lungometraggi, Documentari e ai Cortometraggi possono essere iscritte tutte le opere italiane e straniere realizzate dal 1° gennaio 2022, edite e inedite. I film possono essere girati in qualsiasi lingua, dialetti inclusi, purché siano sottotitolati in italiano. La scadenza per partecipare al festival (a titolo gratuito) è fissata al 30 settembre 2022. Per scaricare i bandi di concorso del Vittoria Peace Film Fest occorre consultare i siti web del festival e della Multisala Golden.

È possibile richiedere i bandi di concorso via mail, a due diversi indirizzi di posta elettronica. Sono accettati, esclusivamente, i film inviati attraverso i link, via mail. I premi in palio per i film che partecipano al Vittoria Peace Film Fest sono: Miglior Lungometraggio, Premio speciale della giuria sezione lungometraggi, Miglior Documentario, Premio speciale della giuria sezione documentari, Miglior cortometraggio, Premio speciale della giuria sezione cortometraggi. Sono due i premi speciali assegnati dal Vittoria Peace Film Fest: il Premio Sebastiano Gesù, “Cinema per la pace” e il Premio giornalistico Gianni Molè, “Cronisti per la pace”.

Il Vittoria Peace Film Fest è un progetto di G&G Cinema Teatri Arene, realizzato in collaborazione con il Cineclub d’Essai di Vittoria, grazie al sostegno del ministero della Cultura e con il patrocinio della Città di Vittoria. Dal 2018 il festival è presieduto dal regista Pasquale Scimeca, mentre il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. La selezione dei documentari e cortometraggi è firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata dal giornalista Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino.

L’edizione 2021 del festival era stata vinta dal bellissimo film Quo vadis Aida? di Jasmila Zbanic. La giura della scorsa edizione, composta da quattro donne (la montatrice Francesca Bracci, la giornalista e documentarista Laura Silvia Battaglia, la produttrice Linda Di Dio e l’esperta di cinema Rosa Parisi Gesù), aveva premiato Quo vadis Aida?, “per avere saputo raccontare, con un linguaggio filmico classico e di ampio respiro, sostenuto dalla recitazione autorevole dell’attrice protagonista (Jasna Đuričić), un momento drammatico e controverso della storia europea, attraverso il prisma del conflitto in ex Jugoslavia e la vergogna del massacro di Sebrenica. Il film restituisce complessità alla ricostruzione del conflitto in ex Jugoslavia, e alle scelte di parte della popolazione, tesa tra i bisogni e le aspettative della propria gente e la fiducia e le speranze mal riposte nelle organizzazioni e nella giustizia internazionali”.