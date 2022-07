Max Pezzali, un timido rocker di successo

Semplicità e tenacia. Max Pezzali festeggia trent’anni di carriera con un tour trionfale. Dopo il successo delle due date memorabili allo stadio San Siro, il timido rocker pavese annuncia Max30, la tournée nei palasport 2022/2023. Gli show saranno a Milano (29 novembre, Mediolanum Forum), Roma (8 dicembre, Palazzo dello Sport) a Torino (20 marzo 2023, Pala Alpitour), a Brescia (23 marzo 2023, Brixia Forum), a Bologna (29 marzo 2023, Unipol Arena) a Firenze (31 marzo 2023, Mandela Forum) e Eboli (SA) (7 aprile 2023, Palasele). I biglietti per le date saranno disponibili a partire dalle 16 del 23 luglio.

La musica di Pezzali è un karaoke di due ore e mezzo: da Hanno ucciso l’uomo ragno, lo straordinario debutto degli 883 che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni Novanta – e che sul palco ha visto il ritorno di Mauro Repetto, alle iconiche Sei un mito e Nord Sud Ovest Est – che ha celebrato la reunion di Paola e Chiara, dopo quasi dieci anni dalla loro separazione – passando per la romantica Come mai e la nostalgica Gli anni. La scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario italiano di generazioni diverse. Presenti anche brani tratti dall’ultimo album in studio Qualcosa di nuovo, pubblicato nel 2020 e impreziosito da diverse collaborazioni, tra cui Sempre noi con J-Ax, ospite a sorpresa della prima delle due serate.

Max torna protagonista per cantare La regola dell’amico. Un breve accenno a Disco inferno, per poi attaccare con Bella vera e ancora Nella notte. C’è spazio anche per un momento più intimo, un medley acustico: scivolano sulla chitarra Nient’altro che noi, Eccoti, Io ci sarò e Se tornerai.

“Con Mauro Repetto – ha annunciato Pezzali – ci vedremo a settembre a Parigi per mettere giù un paio di idee con lui, perché ne sento ancora l’energia”. Pezzali ha spiegato che si fermerà nella capitale francese, dove Repetto vive e lavora, per una settimana dopo l’estate, in corrispondenza del compleanno del figlio. E a chi gli chiede se ci sarà una reunion, risponde: “Non lo so, vediamo. Lui fa un altro lavoro”.