Joss Stone, il ritorno

Joss Stone è una cantautrice britannica con 11 album all’attivo e vincitrice di due Brit Award e un Grammy Award. Dotata di una voce soul eccezionale e una grande presenza scenica, ha venduto oltre 15 milioni di dischi, composto e inciso brani di grande successo come Super Duper Love e Right To Be Wrong e duettato con tutti i più grandi da James Brown ai Rolling Stones da Elton John a Donna Summer da Steve Wonder a Jeff Beck. Dopa la pubblicazione dell’album Water For Your Soul nel 2015 se ne sono un po’ perse le tracce anche perché, coraggiosamente, ha intrapreso un tour molto particolare con il quale si è posta l’obiettivo di suonare anche in nazioni non toccate generalmente dalle grandi star internazionali come Corea del Nord, Yemen, Turkmenistan, Iraq e Siria dove, pur di esibirsi, ha superato illegalmente i confini.

Nel 2022 ha finalmente pubblicato Never Forget My Love che è un album bellissimo dove la voce di Joss Stone torna a incantare in dieci intensi brani scritti a quattro mani e una chitarra insieme a Dave Stewart, e arrangiati dall’ex Eurythmics. Forse più che arrangiati sarebbe meglio dire orchestrati perché l’album si allontana da tutto ciò che è contemporaneo per immergersi completamente nelle atmosfere degli anni Sessanta con grande dispiego di archi, ottoni e fiati. Come ha dichiarato in un’intervista rilasciata per Jazziz.com, Joss Stone voleva fare un album che fosse un omaggio a Burt Bacharach, Dusty Springfield e Dionne Warwick. Quando ha espresso questo desiderio a Dave Stewart lui le ha risposto: “Non preoccuparti. So come fare un disco del genere”.

E Never Forget My Love è un disco che nasce già come un classico. Si fa fatica a pensare che si tratti di brani inediti, sembrano tutti cover della grande tradizione jazz e pop degli anni Sessanta e invece sono brani nuovi di zecca e vestiti di classico. Si inizia con Breaking Each Other’s Hearts che insieme a Love You Till The Very And e You Couldn’t Kill Me sono tre pezzi da musical, direi teatrali, con una orchestrazione imponente ad accompagnare una delle voci più belle oggi in circolazione. Con Never Forget My Love, Oh To Be Loved By You, You Are My Girl e When You Are In Love Joss Stone torna nel suo mondo, il soul, dove riesce come sempre a dare il massimo. Del singolo Never Forget My Love è stato anche rilasciato un video ufficiale.

No Regrets scorre leggero a ricordare il maestro Bacharach, così come Does It Have To Be Today dove non mancano accenni di blues. The Greatest Secret è forse il mio preferito: una rumba lenta con una tromba solista a impreziosire la performance della Stone. Insomma, un album lontano dagli attuali cliché imposti dal mainstream che celebra il ritorno di una grande artista con pezzi che sembrano essere stati rispolverati da un passato glorioso e che, invece, rappresentano una boccata d’ossigeno nell’attuale panorama musicale. Consiglio vivamente l’ascolto.