“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina la proposta di oggi è la ricetta di un piatto che unisce il gusto del mare alla freschezza della verdura: “Ciambella di salmone”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 360 grammi di carpaccio di salmone per l’uso a crudo; 2 fette di pane tipo pugliese; 200 grammi di pomodorini; 1 cipolla rossa di Tropea; 1 ciuffo di basilico; 2 cetrioli; 8 ravanelli; 1 mazzetto di dragoncello; 1/2 limone non trattato; 2 limequat (mini limoni); olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: sbucciare la cipolla, tagliarla a dadini, disporla in un colino e passarla sotto l’acqua fredda; lavare i cetrioli, asciugarli, tagliarne a dadini 1 e 1/2 e mettere da parte il resto; privare il pane della crosta e sminuzzarlo; sciacquare i pomodorini; pulire, lavare e asciugare i ravanelli e ridurre entrambi a dadini piccoli; trasferire il tutto in una ciotola; mettere in un barattolo di vetro 4 cucchiai di olio, un pizzico di sale, una macinata di pepe, 2-3 foglie di basilico, 2 ciuffi di dragoncello sminuzzati, il succo di 1/2 limone con la sua scorza grattugiata; chiudere il barattolo e agitarlo per emulsionare bene la salsina per poi usarla per condire gli ingredienti della ciotola; foderare con un foglio di pellicola 1 stampo a ciambella di 22 cm di diametro, ricoprirlo con le fettine di carpaccio di salmone lasciando che debordino un poco; trasferire nello stampo la panzanella preparata premendo bene con il dorso di un cucchiaio, quindi ripiegarvi sopra le fettine di salmone, coprire con la pellicola e far riposare in frigo per almeno 2 ore; sformare la ciambella, guarnire con foglioline di dragoncello, fettine di limequat e con le fettine dei ravanelli e del 1/2 cetriolo tenuti da parte e quindi servire.

Buon appetito!