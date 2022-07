Addio a Paul Sorvino, uno di “Quei bravi ragazzi”

È scomparso Paul Sorvino. L’attore celebrato da Martin Scorsese nel film Quei bravi ragazzi, è mancato a 83 anni. L’attore italo-americano è noto per l’interpretazione del pacioso boss Paulie di Brooklyn. Dopo la scomparsa di Ray Liotta, avvenuta lo scorso 26 maggio, se ne va un altro attore di quel capolavoro.

Sorvino è il padre degli attori Mira (Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film La dea dell’amore di Woody Allen) e Michael. La notizia della morte di Paul Sorvino è stata data dalla moglie (la terza) Dee Dee. La donna ha dichiarato che il marito è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2. “I nostri cuori – ha detto –sono spezzati. Non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico”.

Con oltre 160 tra film e titoli della tivù, Paul Sorvino, nato a New York il 13 aprile 1939 da genitori italiani (il padre di Napoli, la madre della provincia di Campobasso) era un attore veterano. Ha recitato in film come Reds e Dick Tracy di Warren Beatty, The Rocketeer, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, Repo! The Genetic Opera e Nixon di Oliver Stone, dove interpreta Henry Kissinger. Ha anche recitato in una stagione della serie tivù Law & Order, nel ruolo del sergente della polizia di New York Phil Cerreta. E in tanti ruoli televisivi come la prima stagione nel 1976 delle Strade di San Francisco e più di recente in Godfather of Harlem. Paul Sorvino canta O Sole mio e svela un segreto di famiglia legato alla canzone.

Ha avuto una carriera anche italiana. Giovanni Veronesi lo dirige in Streghe da Nord, Renzo Martinelli in Carnera – The Walking Mountain, Giulio Base nei film tivù con Terence Hil Doc West, Salvatore Samperi in L’onore e il rispetto. Quando nel dicembre 2017, Mira Sorvino dichiara che Harvey Weinstein aveva danneggiato la sua carriera dopo aver rifiutato alcune delle sue avances, il padre Paul, intervistato da Tmz in pieno #MeToo, dichiara che lo avrebbe ucciso se si fossero mai incontrati. Prima di diventare attore, Sorvino è stato cantante d’opera di formazione classica. A 18 anni vuole diventare cantante studio all’American Musical and Dramatic Academy. Il suo primo ruolo cinematografico è stato Senza un filo di classe di Carl Reiner, e in seguito ha ottenuto il plauso come protagonista sia della versione di Broadway che dell’adattamento cinematografico di Quella stagione del campionato. Sorvino è stato anche uno scultore. Ha lavorato soprattutto il bronzo, creando modelli ispirati alle figure greche. Nel 2006 presenta alcune delle sue opere al Boca Raton Museum of Art.